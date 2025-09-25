Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение зеленая энергия III Игры СНГ
    МЭА призвало Азербайджан к реформам и кредитной поддержке в сфере ВИЭ

    Энергетика
    • 25 сентября, 2025
    • 10:23
    МЭА призвало Азербайджан к реформам и кредитной поддержке в сфере ВИЭ

    Правительство Азербайджана должно быть готово к реформам, связанным с рынком возобновляемой энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил эксперт Международного энергетического агентства по Азербайджану программы "EU4Energy" Пярвиз Гарибзаде на мероприятии "Неделя Зеленой Энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, в последние годы в Азербайджане была проведена серьезная работа по развитию сферы возобновляемой энергии.

    "Однако нужны реформы, связанные с рынком возобновляемой энергии. Мы должны усовершенствовать некоторые меры в этом направлении. Действительно, компании, занимающиеся возобновляемой энергией, могут продавать энергоресурсы потребителям. Я считаю, что правительство должно стимулировать этот процесс, а также быть готовым к рыночным реформам", - добавил Гарибзаде.

    Еще одним важным вопросом, по его мнению, остаются механизмы поддержки использования возобновляемой энергии: "Считаю необходимым предоставление более дешевых кредитов компаниям, работающим в этой сфере. Потребители как физические лица, малые и средние компании должны иметь доступ к таким кредитам".

