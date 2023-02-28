О нас

МЭА предрекло рост цен на газ в мире в 2023 году

МЭА предрекло рост цен на газ в мире в 2023 году Мировой спрос на газ, после снижения на 1,6% в прошлом году, в 2023 году останется примерно на том же уровне. При этом возможность возобновления роста цен на "голубое топливо" остается в связи со снятием в Китае ковидных ограничений.
Энергетика
28 февраля 2023 г. 12:40
МЭА предрекло рост цен на газ в мире в 2023 году

Мировой спрос на газ, после снижения на 1,6% в прошлом году, в 2023 году останется примерно на том же уровне. При этом возможность возобновления роста цен на "голубое топливо" остается в связи со снятием в Китае ковидных ограничений.

Как передает Report, об этом говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Рынки природного газа в мире в прошлом году оставались в напряжении, несмотря на сокращение глобального спроса примерно на 1,6% в 2022 году. Ожидается, что спрос в 2023 году останется на прежнем уровне, но вокруг прогноза большая неопределенность, особенно с точки зрения будущих действий России и экономических последствий колебаний цен на энергоносители", - говорится в отчете.

Беспрецедентный рост цен на газ привел к сокращению спроса на него в Европе на 13%, как за счет мер правительств, так и за счет снижения промышленного производства и потребления со стороны бытовых потребителей, отмечают в МЭА.

Между тем, спрос на газ в Азии упал на 2% из-за высоких цен на СПГ, коронавирусных ограничений в Китае и также мягких погодных условий в северо-восточной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке IEA predicts rise in global gas prices in 2023

Самое важное

Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
27 февраля 2023 г. 23:17
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
27 февраля 2023 г. 22:36
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
27 февраля 2023 г. 22:24
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
27 февраля 2023 г. 22:05
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
Азербайджан начал межгосударственный арбитражный процесс против Армении
27 февраля 2023 г. 18:12
Мевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
ФотоМевлют Чавушоглу встретился с азербайджанскими волонтерами в Турции
27 февраля 2023 г. 10:19
Армяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
ФотоАрмяне даже в могилах не оставляли в покое жертв Ходжалинского геноцида ....
26 февраля 2023 г. 16:37
Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
ФотоАзербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида
26 февраля 2023 г. 14:12
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Ходжалинскому геноциду
26 февраля 2023 г. 11:14
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
ФотоЗавершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
25 февраля 2023 г. 19:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi