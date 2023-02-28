МЭА предрекло рост цен на газ в мире в 2023 году

Мировой спрос на газ, после снижения на 1,6% в прошлом году, в 2023 году останется примерно на том же уровне. При этом возможность возобновления роста цен на "голубое топливо" остается в связи со снятием в Китае ковидных ограничений.

Мировой спрос на газ, после снижения на 1,6% в прошлом году, в 2023 году останется примерно на том же уровне. При этом возможность возобновления роста цен на "голубое топливо" остается в связи со снятием в Китае ковидных ограничений.

Как передает Report, об этом говорится в новом отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Рынки природного газа в мире в прошлом году оставались в напряжении, несмотря на сокращение глобального спроса примерно на 1,6% в 2022 году. Ожидается, что спрос в 2023 году останется на прежнем уровне, но вокруг прогноза большая неопределенность, особенно с точки зрения будущих действий России и экономических последствий колебаний цен на энергоносители", - говорится в отчете.

Беспрецедентный рост цен на газ привел к сокращению спроса на него в Европе на 13%, как за счет мер правительств, так и за счет снижения промышленного производства и потребления со стороны бытовых потребителей, отмечают в МЭА.

Между тем, спрос на газ в Азии упал на 2% из-за высоких цен на СПГ, коронавирусных ограничений в Китае и также мягких погодных условий в северо-восточной части Азиатско-Тихоокеанского региона.