МЭА оставило неизменным прогноз роста спроса на нефть на 2019-2020 годы

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз по росту спроса на нефть на 2019 и 2020 годы на уровне 1,1 млн и 1,3 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из сентябрьского отчета агентства.

Согласно отчету, в первом полугодии рост спроса составлял всего 0,5 млн баррелей в сутки, снижаясь до 1,2 млн баррелей в сутки в июне. Как отмечает МЭА, для второго полугодия не ожидается большего ухудшения в экономическом климате и в торговых спорах.

«Рост спроса будет намного выше на фоне низкой базы 2018 года и более низких цен на нефть", - говорится в отчете.

В июле спрос увеличился уже до 1,3 млн б/с в годовом исчислении, подсчитали в МЭА.

Рост предложения нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2020 году ускорится до 2,3 млн б/с против 1,9 млн б/с в 2019 году. Это может привести к снижению спроса на сырье из стран картеля, отмечается в отчете МЭА.

"Ускорение предложения из стран "не ОПЕК" сократит спрос на поставки из стран ОПЕК до 28,3 млн б/с в первом полугодии 2020 года, что на 1,4 млн б/с ниже уровня августа", - говорится в отчете.