​МЭА: Мировое предложение нефти снизится на 7 млн баррелей

Мировое предложение нефти в этом году просядет на 7,2 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, так считают в Международном энергетическом агентстве.

"После падения на 7,2 млн баррелей в сутки в 2020 году мировое предложение нефти восстановится в 2021 году на 1,7 млн баррелей в сутки при условии ослабления ограничений по сделке ОПЕК+, роста добычи в Норвегии, Бразилии и Гайане, а также восстановления добычи в Ливии", - говорится в отчете.

Страны ОПЕК+ в мае выполнили соглашение о сокращении добычи на 89% от плана, то есть им удалось убрать с рынка 8,6 млн баррелей в сутки из запланированных 9,7 млн баррелей в сутки.

Так, 10 стран ОПЕК в мае сокращали добычу на 86% от плана, страны вне ОПЕК, участвующие в соглашении, на 94%.