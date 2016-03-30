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    Марош Шефчович: Проект Южного газового коридора имеет стратегическое значение для Евросоюза

    В скором будущем в Салониках состоится церемония закладки фундамента трубопровода TAP

    Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В скором будущем мы примем участие на церемонии закладки фундамента Трансадриатического трубопровода (TAP) в Салониках (Греция). 

    Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович.

    По его словам, реализация проекта Южного газового коридора (SGC) имеет особое значение для Евросоюза.

    "Начало деятельности порта, предусмотренного для SGC, газового сообщения Центральной и Юго-Восточной Европы и LNG, имеет стратегическое значение для Евросоюза. Все три проекта представляют большое значение для экономики Греции и официальные Афины могут играть основную роль в этих проектах. Поэтому скорейшее проведение церемонии закладки TAP в Салониках не должно казаться чудом", - отметил М.Шефчович.

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