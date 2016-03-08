​Марош Шефчович обсудит в Греции вопрос по DESFA

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович 10 марта отправится с официальным визитом в Афины (Греция).

Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, в ходе визита также будут обсуждаться вопросы по оператору газораспределительной сети Греции - DESFA.

М.Шефчович встретится с министром энергетики Греции Паносом Скурлетисом, руководством DESFA и Греческого регулятора энергетического рынка (RAE) и другими официальными лицами.

Визит в Грецию запланирован в рамках программы визитов в столицы европейских стран в связи с вопросами энергетики.