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    ​Марош Шефчович обсудит в Греции вопрос по DESFA

    Визит в Грецию запланирован в рамках программы визитов в столицы европейских стран в связи с вопросами энергетики

    Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович 10 марта отправится с официальным визитом в Афины (Греция). 

    Как сообщает Report со ссылкой на греческие СМИ, в ходе визита также будут обсуждаться вопросы по оператору газораспределительной сети Греции - DESFA.

    М.Шефчович встретится с министром энергетики Греции Паносом Скурлетисом, руководством DESFA и Греческого регулятора энергетического рынка (RAE) и другими официальными лицами.

    Визит в Грецию запланирован в рамках программы визитов в столицы европейских стран в связи с вопросами энергетики. 

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