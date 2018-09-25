Макрон призвал Трампа не ограничивать экспорт иранской нефти

Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп должен понять, что лишение Ирана возможности экспортировать нефть негативно повлияет на цену топливного сырья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС,об этом заявил во вторник французский президент Эмманюэль Макрон на пресс-конференции в Нью-Йорке после своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

"Меня заинтересовали размышления президента Трампа относительно увеличения цены на нефть. Я думаю, что если он разовьет свою мысль до конца, то увидит, что для [снижения] цены на нефть было бы хорошо, чтобы Иран мог ее продавать", - сказал Макрон. "Это было бы хорошо для мира и для цены на нефть", - добавил он.

При этом президент Франции заметил, что "в вопросе о ценах на нефть всегда присутствует политика". "Но было бы лучше, если бы преобладала экономика", - считает Макрон.