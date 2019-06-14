Глава "Газпром нефти": продление сделки ОПЕК+ сохранит цену нефти в $55-65 за баррель

Участники сделки ОПЕК+ близки к достижению договоренности, которая позволит сохранить цены на нефть в диапазоне 55-65 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков в эфире телеканала "Россия-24".

"Скорее всего, стороны близки к тому, чтобы достичь договоренности или в любом случае это будет продление соглашения. Конкретно речь пойдет о сохранении объемов добычи или это будет некоторый пересмотр объема добычи в сторону повышения или понижения, - неважно. В любом случае, на мой взгляд, это позволит сохранить цены на приемлемом уровне - 55-65 долларов за баррель", - отметил глава "Газпром нефти".

Напомним, что ОПЕК и другие производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. Десять стран, не входящих в ОПЕК, в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки.

Азербайджан, в частности, должен снизить суточную добычу на 20 тыс баррелей и сохранить в объеме 776 тыс баррелей нефти в сутки.