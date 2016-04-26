​ЛУКОЙЛ заинтересовался очередным тендером на месторождения в Мексике

Баку. 26 Апреля. REPORT.AZ/ Дочерняя компания российского ЛУКОЙЛа Lukoil International Upstream Holding B.V. проявила интерес к участию в четвертом тендере первого раунда продажи прав на разработку нефтяных блоков.

Как передает Report, об этом сообщили в национальной комиссии по углеводородам латиноамериканской страны.

Речь идет об 11 глубоководных блоках, расположенных в Мексиканском заливе (нефтяные провинции Cinturon Plegado Perdido и Cuenca Salina). Пока дочка ЛУКОЙЛа заинтересовалась доступом к базе данных по этим месторождениям, еще не дойдя до этапа преквалификации для участия в тендере.

Крупнейший пока третий тендер первого раунда продажи прав на разработку нефтяных месторождений прошел в Мексике в минувшем декабре. Тогда были определены победители по всем выставленным 25 блокам месторождений на суше, расположенных в штатах Нуэво-Леон, Тамаулипас, Веракрус, Табаско и Чьяпас. Всего в тендере приняли участие 40 претендентов — как на самостоятельной основе, так и в составе консорциумов.

Участие иностранцев и частного капитала в нефтяных тендерах стало возможным в результате идущей с конца 2013 года реформы энергетического сектора Мексики. Состоявшиеся летом и осенью 2015 года два первых тендера не привлекли большого внимания со стороны потенциальных инвесторов. В сентябрьском тендере участвовала дочка российского ЛУКОЙЛа, компания LUKOIL Overseas Netherlands B.V. Российская компания сделала предложение по одному блоку, однако проиграла.