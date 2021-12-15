"Лукойл" утвердил программу стратегического развития до 2031 года

Компания "Лукойл" утвердила программу стратегического развития на 2022-2031 годы.

Компания "Лукойл" утвердила программу стратегического развития на 2022-2031 годы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, программа утверждена с учетом сбалансированного устойчивого развития и фокусом на углеводородном бизнесе, а презентация актуализированной стратегии запланирована на 11 марта 2022 года.

Компания определила приоритетными инвестиции в проекты по разведке и добыче в России, высокую инвестиционную дисциплину, консервативную финансовую политику, эффективную политику возврата капитала акционерам, контроль над расходами, повышение операционной эффективности и приверженность принципам устойчивого развития.

"Программа базируется на консервативном сценарии цены на нефть на уровне 50 долларов/баррель", - указывает компания.