"Лукойл" отказался продать американской компании НПЗ на Сицилии

Российская нефтяная компания "Лукойл" отказалась продать нефтеперерабатывающий завод на Сицилии ISAB американской инвестиционной организации Crossbridge Energy Partners.

Российская нефтяная компания "Лукойл" отказалась продать нефтеперерабатывающий завод на Сицилии ISAB американской инвестиционной организации Crossbridge Energy Partners.

Как передает Report, об этом написала газета The Financial Times со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

По словам собеседников издания, российская компания засомневалась в способности потенциального покупателя предоставить необходимую сумму для сделки.

Крупнейший независимый нефтетрейдер Vitol предлагал Crossbridge Energy выделить кредит для финансирования сделки по более выгодным условиям в отличие от других кредиторов и запустить поставки своего сырья на сицилийский НПЗ.