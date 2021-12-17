Лукойл не ожидает сильного шока от "омикрон"-штамма для рынка нефти

Влияние штамма "омикрон" на нефтяной спрос пока до конца не ясно, однако шокового падения спроса он не вызовет.

Влияние штамма "омикрон" на нефтяной спрос пока до конца не ясно, однако шокового падения спроса он не вызовет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сказал вице-президент "Лукойла" Леонид Федун.

По его словам, в целом пока непонятно, как повлияет появление нового штамма омикрон на нефтяной спрос. "Но уже точно понятно, что такого шока, как было изначально, уже не будет", - сказал он.

"В нашем бюджете [на 2022] мы исходим из 50 долларов за баррель", - также сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон".