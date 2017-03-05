"Лукойл" готовится инвестировать в новые проекты в ОАЭ, Иране, Омане и Кувейте

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Российская нефтедобывающая компания «Лукойл» намерена инвестировать в новые проекты в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Иране, Омане и Кувейте.

Как передает Report, об этом глава подразделения российской компании на Ближнем Востоке Гати Аль-Джебури заявил в интервью газете Gulf News, которая издается в ОАЭ.

В настоящее время компания участвует в двух проектах в Ираке, осуществляет разведывательные работы на месторождении на блоке 10 в Ираке. Компания также реализует проекты в Египте, где доля «Лукойла» в нефтедобыче составляет около 6 тысяч баррелей в сутки.

«Наше желание — значительно нарастить бизнес на Ближнем Востоке. Часть этого роста происходит из Ирака, где мы объявили об обнаружении нефти на блоке 10, и мы будем проводить дальнейшие оценки скважин в течение 2017 года. Мы инвестируем в дальнейшее бурение и намерены разрабатывать месторождение, что даст значительный прирост добычи», — сказал Аль-Джебури.