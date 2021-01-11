Лукашенко назвал "несправедливой" цену на российский газ

Цена на поставку российского газа для Беларуси в этом году составляет 127 долларов США за тысячу кубометров, однако Минск настаивал на ее снижении

Цена за природный газ из России для Республики Беларусь могла бы быть «более справедливой».

Как передает Report со ссылкой на angi, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

Ранее российский «Газпром» сообщил о подписании протокола о порядке формирования цен при поставке газа в Беларусь в 2021 году. Подписи под ним поставили глава компании Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич. При этом цена поставок газа в страну на этот год указана не была. Цена на поставку российского газа для Беларуси в этом году составляет 127 долларов США за тысячу кубометров, однако Минск настаивал на ее снижении.

«Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — сказал Лукашенко.

При этом он уточнил, что не намерен инициировать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по этому вопросу.

Напомним, что в конце прошлого года РФ и Беларусь согласовали условия поставки сырой нефти в 2021 году. При этом Минск намерен сохранить морской экспорт черного золота с упором на поставки через порты Украины.