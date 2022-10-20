Литва и Польша испытали работу газопровода GIPL на проектной мощности

Операторы газотранспортных систем Литвы и Польши Amber Grid и Gaz-System провели испытания работы на полной мощности газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), введенного в мае.

Операторы газотранспортных систем Литвы и Польши Amber Grid и Gaz-System провели испытания работы на полной мощности газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania), введенного в мае.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", Amber Grid сообщила о том, что испытания прошли успешно.

Испытания были проведены после того, как в конце сентября в Польше начала работать газокомпрессорная станция в Холовщице, позволившая вывести GIPL на проектную мощность. В Литве давление в газопроводе обеспечивает станция в Яунюнай.

Как отметил глава Amber Grid Нямунас Бикнюс, в ходе испытаний удалось достичь максимального потока газа как в Литву, так и в Польшу.

С начала работы GIPL поставщики газа транспортировали в Литву для нужд республики и других стран Северной Европы почти 1 ТВт.ч газа, а в Польшу - 4,2 ТВт.ч.

Проект GIPL стоимостью почти 500 млн евро реализован операторами газотранспортных систем Литвы и Польши Amber Grid и Gaz-System. Газопровод был введен 1 мая 2022 года, когда начались первые физические и коммерческие поставки газа.

Трубопровод имеет годовую мощность 2,1 млрд кубометров в направлении Польши и около 2,7 млрд кубометров - Литвы. В зависимости от ресурсов и цены, газ может поставляться в обоих направлениях.