Fitch: Совокупные капвложения SOCAR до 2023 года составят 14 млрд манатов

Совокупные капитальные вложения Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в 2019 - 2022 гг. составят в размере 14 млрд манатов.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings по подтверждению рейтингов SOCAR.

Вливания SOCAR в аффилированные и совместные предприятия в 2019-2022 годах ожидаются на уровне на 0,8 млрд манатов.

По состоянию на 30 июня 2019 года ликвидность SOCAR составила 7,6 млрд манатов против 4,2 млрд манатов краткосрочной задолженности и текущей части долгосрочных заимствований.

«Ликвидность включала в себя определенные денежные средства и их эквиваленты в размере 6 млрд манатов, а также 1,5 млрд манатов неиспользованных кредитных линий, связанных с модернизацией НПЗ имени Гейдара Алиева. Основная часть краткосрочных долговых обязательств была в основном в долларах США и связана с торговым подразделением SOCAR, дочерним предприятием в Турции - нефтехимическим комплексом Petkim и материнской компанией», - отмечается в сообщении.

Как отмечает агентство, строительство НПЗ STAR в Турции, крупнейшей инвестиции SOCAR за рубежом, было завершено в декабре 2018 года. Завод перешел на полную мощность в середине 2019 года. Проект стоимостью 6,3 млрд долларов в основном финансировался за счет привлеченных в 2015 году займов в размере 3,3 млрд долларов США, состоящего из двух траншей со сроками погашения 18 и 15 лет и четырехлетним льготным периодом.

Агентство считает, что этот проект ввиду того, что не консолидирован на балансе SOCAR не потребует дальнейшего значительного оттока денежных средств и он погасит задолженность по операционным денежным потокам в приоритетном порядке, прежде чем начать выплату некоторых дивидендов. "Мы ожидаем, что выплата дивидендов начнется не ранее 2022 года", - говорится в сообщении.

Fitch оценивает приоритетные необеспеченные облигации SOCAR на уровне «BB +».