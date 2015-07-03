​Кянан Явуз: TANAP откроет 15 тысяч новых рабочих мест

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Проект Трансанатолийский газопровод (TANAP) окажет положительное влияние на экономику.

Как сообщает Report, об этом заявил президент SOCAR Turkey Кянан Явуз в интервью агентству Anadolu.

По словам К.Явуза, Южный газовый коридор (ЮГК) и TANAP не просто энергопроекты, они играют важную роль в энергетической политике Европы: "Следует учесть, что TANAP обеспечит поставки каспийского газа на европейский рынок. В том числе, дополнительный газ в объеме 16 млрд. кубометров из других источников также будет поставляться в Европу. Общая инвестиционная стоимость ЮГК составляет 45 млрд. долларов и в процессе строительства TANAP будет создано 15 тысяч рабочих мест. Трубопровод пройдет через 20 регионов, 67 районов, 600 сел и свыше 60% трубопровода будет проложено на горной местности. Мы имеем в общей сложности 110 дней для прокладки труб в течение трех сезонов, в которые возможно проведение работ".

К.Явуз также рассказал о рисках в процессе прокладки TANAP: "Мы выявили 106 археологических территорий, о которых ранее не имели представления. К тому же, трубы весят 8,5-9 тонн, что создает проблемы для их транспортировки на данные территории".

Напомним, что акционерами TANAP являются SOCAR (58%), BOTAŞ (30%) и BP (12%).