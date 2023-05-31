КТК с начала года отгрузил 27,1 млн тонн нефти с морского терминала

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала года отгрузил с морского терминала 27,1 млн тонн нефти.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала года отгрузил с морского терминала 27,1 млн тонн нефти.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении консорциума по итогам заседания совета директоров АО "КТК-Р".

"По состоянию на 30 мая 2023 года консорциум осуществил перевалку через морской терминал порядка 27,1 млн тонн нефти, отгрузив 249 танкеров", - говорится в сообщении.

Консорциум также сообщил, что 29 мая начал работу по замене шлангов, компенсаторов и морских разрывных соединений с истекающими в 2023 году сроками эксплуатации на третьем выносном причальном устройстве. В апреле эти работы были проведены на ВПУ-2.

Кроме того, руководители КТК доложили акционерам о работе по поиску альтернативных производителей и поставщиков по 125 позициям оборудования иностранного производства, поставки которого прекратились. "На данный момент по 121 альтернативной позиции найдены российские производители", - отмечается в сообщении.