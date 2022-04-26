Корейские компании заинтересованы участвовать в проектах в Азербайджане

Корейские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане.

Корейские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, об этом в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонг.

На встрече было затронуто развитие дипломатических связей, торгово-экономических отношений между двумя странами, обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Посол отметил, что корейские компании обладают высокими технологическими возможностями и большим опытом в области энергетики, в том числе использования возобновляемых источников энергии, и отметил заинтересованность компаний в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане.

П.Шахбазов подчеркнул, что встречи, проведенные в прошлом году в рамках визитов в Баку делегаций высокого уровня из Кореи, дали толчок развитию отношений между двумя странами и создали широкие возможности для дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе.