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Корейские компании заинтересованы участвовать в проектах в Азербайджане

Корейские компании заинтересованы участвовать в проектах в Азербайджане Корейские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане.
Энергетика
26 апреля 2022 г. 10:41
Корейские компании заинтересованы участвовать в проектах в Азербайджане

Корейские компании заинтересованы в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, об этом в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым заявил чрезвычайный и полномочный посол Республики Кореи в Азербайджане Ли Ин-Йонг.

На встрече было затронуто развитие дипломатических связей, торгово-экономических отношений между двумя странами, обсуждено текущее состояние и перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

Посол отметил, что корейские компании обладают высокими технологическими возможностями и большим опытом в области энергетики, в том числе использования возобновляемых источников энергии, и отметил заинтересованность компаний в участии в проектах, реализуемых в Азербайджане.

П.Шахбазов подчеркнул, что встречи, проведенные в прошлом году в рамках визитов в Баку делегаций высокого уровня из Кореи, дали толчок развитию отношений между двумя странами и создали широкие возможности для дальнейшего сотрудничества в энергетическом секторе.

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Версия на английском языке Korean companies keen on participating in projects in Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Koreya şirkətləri Azərbaycanda həyata keçirilən layihələrdə iştirakda maraqlıdır

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