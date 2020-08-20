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Компания Turan будет управлять закупками BP в Азербайджане 

Компания Turan будет управлять закупками BP в Азербайджане  Turan Drilling & Engineering подписала соглашение с BP Exploration
Энергетика
20 августа 2020 г. 12:11
Компания Turan будет управлять закупками BP в Азербайджане 

Компания Turan Drilling & Engineering (SOCAR AQS и совместное предприятие британской компании KCA Deutag) подписала соглашение с BP Exploration (Caspian Sea) Limited, предусматривающее корректировку договора на управление закупками, техническими услугами и складской деятельностью.

Как сообщает Report, соглашение, вступившее в силу с 15 июня, предусматривает управление системой обслуживания SAP совместного предприятия Turan Drilling & Engineering, закупкой скважин, складами и складской деятельностью BP Global в Азербайджане.

В дополнение к этой деятельности компания наняла 71 человека, 69 из которых - граждане Азербайджана.

Контракт, стоимость которого составляет 120 млн долларов США, заключен на 5 лет с возможностью продления на два года.

Отметим, что совместное предприятие Turan Drilling & Engineering было создано в июле 2018 года.

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