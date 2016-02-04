​Компания BP использует две новые технологии при проведении 3D сейсмических исследований на Абшероне

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Компания BP-Azerbaijan намерена использовать две новые технологии при проведении 3D сейсмических исследований на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной части вокруг Абшеронского полуострова.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент BP-Azerbaijan по добыче и разведке Грег Райли.

По его словам, многие страны мира не проводят сейсморазведку на мелководье, так как это очень сложный процесс: "Азербайджан имеет судна типа Gilavar со специальным оборудованием для исследований на глубоководных территориях. Однако они не могут проводить работы на мелководье. Необходимо использование другой технологии. Поэтому мы воспользуемся двумя новыми технологиями для 3D исследований".

Г.Райли отметил, что эти технологии облегчат и ускорят исследовательские работы: "Первая технология подразумевает использование малых аппаратов - нодов, которые будут установлены в определенных местах на дне моря. Вторая технология позволит считывать информацию одновременно со всех источников, которая затем будет обработана с помощью специальной компьютерной программы".

Отметим, что в марте начнутся 3D сейсмические исследования на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной части Абшерона, которые планируется завершить до конца года. Данные исследования будет проводить компания Geokinetics.

Напомним, что 22 декабря 2014 года Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали соглашение о долевом распределении добычи по ведению геологических работ на потенциальных перспективных структурах, расположенных на мелководной площади вокруг Абшеронского полуострова в азербайджанском секторе Каспийского моря. Это соглашение является частью плана правительства Азербайджана по полному исследованию всех морских территорий в национальном секторе Каспия. Соглашение охватывает территорию до границ бассейна Каспия южнее Абшеронского полуострова.