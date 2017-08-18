Компания BP и ее партнеры потратили на социальные проекты в Азербайджане 3,5 млн долларов в I полугодии

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ BP и ее партнеры по совместным проектам, оператором которых является компания, потратили на социальные инвестиционные проекты в Азербайджане 3,5 млн долларов в первой половине 2017 года.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении компании BP-Azerbaijan.

"В целях содействия усилению экономики страны BP и ее партнеры продолжат социальные инвестиционные проекты, поддерживающие развитие предпринимательства в Азербайджане", - говорится в информации.

Отмечено, что по итогам первого полугодия число граждан Азербайджана среди работников BP составило 2 743 человека, сюда входят также временные работники. Примерно 85% специализированных работников являются местными специалистами. Многие из них занимают руководящие должности, в том числе 6 вице-президентов из регионального руководящего состава являются азербайджанцами.

BP взял на себя обязательство сформировать 90% специализированных работников из национальных кадров до конца 2018 года. Это означает, что на некоторых должностях иностранных граждан заменят местные квалифицированные кадры. Состав неквалифицированных рабочих уже на 100% состоит из местных граждан.