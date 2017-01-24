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    Комиссия Зарубежной стипендиальной программы SOCAR провела очередное заседание

    Рассмотрена кандидатура двух обратившихся претендентов на участие в Зарубежной стипендиальной программе SOCAR на 2017/2018 учебный год

    Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось очередное заседание Комиссии Зарубежной стипендиальной программы SOCAR.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на заседании были заслушаны доклады двух выпускников, окончивших степень магистра в ведущих университетах мира по специальностям "Международный бизнес и корпоративное право" и "Управление проектами, финансы и риски".

    Выпускники также представили присутствующим обширную информацию о специальности и зарубежных вузах, где они обучались.

    После выступлений и обсуждений выпускникам предложили работу по специальности.

    На заседании также была рассмотрена кандидатура двух обратившихся претендентов на участие в Зарубежной стипендиальной программе SOCAR на 2017/2018 учебный год.

    Отметим, что на данный момент в рамках Зарубежной стипендиальной программы SOCAR 25 человек продолжают учебу в ведущих университетах мира.

    Обучение за рубежом завершили 209 человек, все они обеспечены работой в SOCAR.

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