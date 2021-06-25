Когда иссякнут запасы углеводородов?

Стремительный рост численности населения во всем мире и развитие промышленности обуславливают рост мирового спроса на энергоносители.

Стремительный рост численности населения во всем мире и развитие промышленности обуславливают рост мирового спроса на энергоносители.

По данным Report, рост доходов и повышение уровня благосостояния в странах с ускоренной индустриализацией приводят к дальнейшему расширению городских жилых территорий. По прогнозам ООН, численность населения мира в период с 2017 по 2050 годы увеличится примерно на 28% и приблизится к 10 млрд. Таким образом, к 2040 году мировой спрос на энергию вырастет как минимум на 25%. В настоящее время основными источниками потребляемой энергии являются нефть, газ и уголь. Выбросы углекислого газа ставят мир перед угрозой изменения климата. Но, несмотря на это, возможность исчерпания углеводородов сохраняет свою актуальность как один из важнейших вопросов, волнующих сегодня мир.

Роль углеводородов в мировом энергетическом балансе

Запасы углеводородов, образовавшиеся в недрах земли из остатков растений и животных организмов и добываемые методом бурения, удовлетворяют большую часть мирового спроса на энергию. Запасы угля, который начал широко использоваться в качестве основного топлива после промышленной революции, и разработанные позже месторождения нефти и газа, сегодня составляют 84% мирового энергопотребления. Так, энергия, получаемая из углеводородов, является главной движущей силой технологического, социального и экономического развития.

График 1. Глобальное потребление углеводородов по типу топлива (в тераватт-часах)

Источник: bp Statistical Review of World Energy 2020

Потребление углеводородов с 1950 года увеличилось почти в восемь раз, а с 1980 года - всего в два раза. Уголь занимал доминирующее положение в мировом производстве энергии до середины прошлого века. Однако в дальнейшем увеличение потребления нефти и природного газа несколько снизило значение угля. Нефтяной кризис 1973 года и ирано-иракская война 1980-1988 годов несколько снизили темпы роста потребления нефти и природного газа. Резкий рост цен на нефть после кризиса подтолкнул страны к использованию альтернативных источников энергии, а также поиску эффективных энергетических технологий. Однако за последние 10 лет наблюдается значительный рост потребления как нефти, так и газа.

График 2. Глобальная добыча углеводородов по годам

Источник: bp Statistical Review of World Energy 2020

Одним из крупнейших факторов, обуславливающих рост потребления, является резкий рост населения мира. Так, за последние 20 лет численность населения мира увеличилась на 1,7 млрд человек. Рост численности населения и бурное развитие мировой экономики, в свою очередь, привели к значительному расширению парка транспортных средств, который за последние 10 лет увеличился на 500 млн автомобилей. В 2019 году самым производимым углеводородом в мире являлась нефть. Хотя на сегодняшний день потребление угля сократилось, а использование нефти и природного газа все еще растет.

График 3. Глобальное потребление углеводов

Источник: bp Statistical Review of World Energy 2020

Как видно из приведенного выше графика, Китай, который является второй по величине экономикой в мире и крупнейшей страной по численности населения, занимает первое место по потреблению углеводородов. Однако в региональном масштабе потребление больше сосредоточено в Азии и Северной Америке. Районы, которые потребляют меньше всего углеводородов, - это Южная Америка и скандинавские страны. Учитывая, что сегодня 84% мирового энергопотребления приходится на углеводороды, возможность истощения этих ресурсов в будущем глубоко беспокоит страны мира. Потому что энергия является основным предметом устойчивого экономического развития стран. По этой причине растет потребность в альтернативных источниках энергии для обеспечения устойчивого энергоснабжения в будущем. Итак, когда иссякнут запасы углеводородов? Чтобы ответить на этот вопрос, во-первых, необходимо рассмотреть текущий уровень мировых запасов углеводородов. Согласно отчету BP, общий объем доказанных нефтяных запасов во всем мире в 2019 году снизился на 2 млрд баррелей - до 1 трлн 734 млрд баррелей. Общий же объем глобальных запасов природного газа составил 198,8 трлн кубометров, что на 1,7 трлн кубометров больше показателя 2018 года.

По расчетам аналитиков, если не будут разработаны альтернативные источники энергии, человечество может остаться без углеводородов через 200 лет. Так, прогнозируется истощение запасов нефти через 46-50 лет, природного газа - через 63-119 лет, угля - через 119-176 лет. По данным BP и HSBC Bank, увеличение численности населения мира и повышение уровня доходности в развивающихся странах обусловили значительное расширение мирового автопарка.

Отметим, что наряду с ежегодным ростом потребности в энергии, уже наблюдается значительное сокращение энергоресурсов ряда мировых нефтяных компаний. По данным OilPrice, расстановка сил на мировых рынках нефти может претерпеть серьезные изменения, если в ближайшие годы запасы международных нефтяных компаний продолжат сокращаться. По прогнозу Citibank, в будущем значительно сократятся запасы нефти и газа, а также добыча таких транснациональных нефтяных компаний, как Total, BP, Chevron, ENI, ConocoPhillips, ExxonMobil, Repsol, Equinor и Shell.

График 4. Запасы нефти/газа компании Shell

График 5. Запасы нефти/газа компании ExxonMobil

Источник: OilPrice

Совокупные запасы указанных компаний сократились за последние 5 лет на 25%, и если новые месторождения не будут обнаружены, то эти запасы могут эксплуатироваться в течение примерно 10 лет. Этот период составляет 10,5 лет для компаний Total, BP, Chevron, ENI, ConocoPhillips и ExxonMobil, 8 лет для компаний Repsol, Equinor и Shell. Компания Rystad Energy также подтверждает этот факт. Так, подтвержденные запасы нефти и газа нефтяных гигантов (ExxonMobil, BP, Shell, Chevron, Total и ENI), продолжают снижаться, поскольку эксплуатируемые объемы не компенсируются в полной мере за счет новых разведанных запасов. Большинство из этих компаний в последнее время сокращают поисково-разведочные операции на нефтегазовых месторождениях, вместо этого повышая энергоэффективность, а также вкладывая инвестиции в проекты альтернативной энергетики. BP уже объявила, что ставит своей целью сократить эмиссию углекислого газа до нуля к 2050 году.

График 6. Доказанные запасы крупных нефтяных компаний (млрд баррелей нефтяного эквивалента)

Источник: Oil&Gas Journal

Таким образом, доказанные запасы нефтяных гигантов сократились в 2020 году на 13 млрд баррелей. Доказанные запасы ExxonMobil в 2020 году сократились на 7 млрд баррелей или на 30% по сравнению с 2019 годом. Так, доказанные запасы компании в Канаде снизились с 4,8 млрд баррелей до 900 млн баррелей. Доказанные запасы газа ExxonMobil в прошлом году сократились на 254 млрд кубометров.

Доказанные запасы Shell в 2020 году сократились на 20%, до 9 млрд баррелей. Несмотря на то, что компания Chevron, купив Noble Energy, добавила к своим запасам 2 млрд баррелей, в общих запасах этой компании также наблюдалось снижение. Аналогичным образом, подтвержденные общие запасы BP сократились на 1 миллиард баррелей в 2020 году.

В поисках альтернативных путей борьбы с риском истощения нефтяных ресурсов представители сектора, эксперты, Еврокомиссия и другие организации обращают основное внимание на необходимость поиска альтернативы нефти на долгосрочной основе. Ряд энергетических компаний уже пытаются правильно оценить сложившуюся ситуацию. Так, несколько европейских нефтяных компаний, в том числе BP и Shell, уже меняют направления деятельности и присоединяются к проектам в области ветровой и солнечной энергии для обеспечения электроэнергией крупных корпоративных покупателей, таких как Amazon и Microsoft.

В настоящее время ряд транснациональных нефтяных компаний в целях укрепления финансовой устойчивости и оптимизации своих доходов сокращают зависимость от углеводородных источников и значительно увеличивают свои инвестиции в возобновляемые источники энергии. Поскольку одним из основных факторов, обеспечивающих быстрое развитие нефтегазовой отрасли, было привлечение долгосрочных кредитов на выгодных условиях. Финансовые структуры как в европейских странах, так и в США предоставляют кредиты нефтяному сектору уже не так охотно, как раньше. А это, в свою очередь, поставило многие компании по добыче сланцевой нефти в США перед финансовым кризисом. В отличие от углеводородных ресурсов, в настоящее время можно легко предоставлять долгосрочные кредиты на развитие энергоэффективности и альтернативной энергетики.

Изменчивые тренды

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), достижение цели нулевых выбросов к 2050 году в настоящее время является одной из главнейших задач. В докладе явно поощряется ускорение развития возобновляемых источников энергии. В своих предыдущих отчетах МЭA отмечала, что углеводороды по-прежнему будут играть ключевую роль в глобальном потреблении энергии в течение длительного времени, а уголь продолжит играть ключевую роль в производстве электроэнергии в том случае, если останется самым дешевым источником. В настоящее время, в связи с тем, что из возобновляемых источников энергии, в частности солнечной, получается более дешевая электроэнергия по сравнению с углеводородами, МЭA считает переход на "зеленую" энергию более целесообразным. В то же время можно производить больше энергии из возобновляемых источников, к тому же она самая экологически чистая. Таким образом, влияние выбросов углеводородов на глобальное потепление и изменение климата является неоспоримым фактом. Потому что эмиссия углекислого газа и парниковых газов, выделяемых этими видами топлива, наносят огромный ущерб экосистеме. Таким образом, три четверти глобальных выбросов парниковых газов провоцируются углеводородными источниками энергии.

В МЭА считают, что один из самых быстрых способов достижения глобальных климатических целей - сохранить как минимум 2/3 подтвержденных запасов углеводородов, не дожидаясь их окончательного истощения. Если бы все существующие в мире углеводороды были сожжены, в атмосферу было бы выброшено в общей сложности около 750 млрд тонн углекислого газа. Однако это нереально. Сегодня нефть, помимо топливного сектора, широко используется в нефтехимическом секторе. С другой стороны, поскольку нефть является глобальным товаром, события на нефтяных рынках непосредственно влияют на глобальную торговлю в целом. Наряду с этим, нефтяной сектор сегодня обеспечивает занятость миллионов людей во всем мире. По этой причине, даже если использование углеводородов будет сокращено к 2050 году, указанные ресурсы все равно будут продолжать использоваться. Однако замена углеводородов возобновляемыми источниками энергии сохраняет свою актуальность как один из важных вопросов изменения климата. Даже если в будущем единственным источником получения энергии станут альтернативные источники энергии, полностью отказаться от использования углеводородных ресурсов представляется невозможным. Так, при изготовлении солнечных панелей и ветряных турбин используются нефтепродукты.

Следовательно, хотя существуют различные прогнозы относительно времени истощения запасов углеводородов, неоспоримым является тот факт, что когда-либо это произойдет. По этой причине наличие альтернативных источников энергии является одним из основных вызовов современности с точки зрения обеспечения устойчивого энергоснабжения, а также предотвращения глобального потепления и изменения климата.