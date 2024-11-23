КМГ и Татнефть приступили к бурению первой поисковой скважины на участке Каратон Подсолевой

КМГ и Татнефть приступили к бурению первой поисковой скважины глубиной 5 500 метров на участке Каратон Подсолевой.

КМГ и Татнефть приступили к бурению первой поисковой скважины глубиной 5 500 метров на участке Каратон Подсолевой.

Как передает казахстанское бюро Report, в старте буровых работ приняли участие председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов и гендиректор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, а также первый зампредседателя правления КМГ Курмангазы Исказиев.

"Начало бурения первой поисковой скважины на участке Каратон Подсолевой - важный шаг для укрепления ресурсной базы Казахстана. Этот проект демонстрирует нашу приверженность стратегическим приоритетам, направленным на прирост запасов и освоение сложных участков недр. Мы уверены, что совместные усилия с Татнефтью принесут ощутимый результат и внесут значительный вклад в нефтегазовый потенциал страны", - подчеркнул А.Хасенов.

По словам же Маганова, компания взаимодействует с казахстанскими коллегами по самым разным направлениям. Сегодняшнее событие — практическое подтверждение успешного продолжения сотрудничества.

"У участка Каратон Подсолевой хороший потенциал, который благодаря всесторонней поддержке правительства Казахстана может стать основой для новых успешных совместных проектов, - отметил он.

Отметим, что объем инвестиций в проект может составить 2,4 млрд долларов.