КМГ и CNOOC будут совместно искать проекты ГРР и разработки месторождений за пределами Казахстана и Китая

Казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) и китайская China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) договорились о совместной работе по поиску проектов геологоразведки (ГРР) и разработки месторождений углеводородов за пределами Казахстана и Китая.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу казахстанской нацкомпании, подписание состоялось по итогам встречи в Пекине (КНР) председателя правления КМГ Асхата Хасенова и председателя CNOOC Чжана Чуаньцзяна.

"Партнерство КМГ и CNOOC выходит на новый уровень. Между компаниями подписано рамочное соглашение о стратегическом международном сотрудничестве. Документ предполагает совместную работу по поиску проектов геологоразведки и разработки месторождений углеводородов за пределами Казахстана и Китая",- говорится в информации.

В ходе встречи стороны также обсудили совместную реализацию участка "Жылыой", расположенного в транзитной зоне северо-восточной части Каспийского моря. В настоящий момент ведется работа по созданию оператора проекта - ТОО "Zhylyoi Operating".

CNOOC впервые заходит в Казахстан с инвестициями. Партнерство предусматривает совместную реализацию проекта "Жылыой" на паритетной основе 50/50, при этом финансирование разведочного периода обеспечит CNOOC. Минимальные инвестиции на стадии поиска углеводородов составят порядка $31,5 млн.

Минимальная рабочая программа планируемых геологоразведочных работ по проекту "Жылыой" включает: сейсморазведку 3D (полевые работы, обработка и интерпретация 400 кв.км); переобработку исторических данных 2D (400 погонных км); бурение одной надсолевой разведочной скважины (независимый этап) глубиной 2000 м; в зависимости от результатов полученных данных 3D сейсморазведки, бурение одной подсолевой разведочной скважины (зависимый этап) глубиной 4500 м.