    Китай в январе-августе сократил импорт российской нефти

    Энергетика
    • 20 сентября, 2025
    • 07:11
    Китай в январе-августе сократил импорт российской нефти

    Китай в январе-августе импортировал 65,76 млн тонн российской нефти, что примерно на 8,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

    Как передает Report, об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

    Согласно опубликованным данным ведомства, по стоимости поставки указанного энергоносителя из РФ в Китай за отчетный период сократились на 22,1%, до $33,4 млрд. Несмотря на снижение, Россия стабильно остается крупнейшим поставщиком этого ресурса в КНР.

    Следующий за РФ ведущий поставщик нефти Китаю - Саудовская Аравия, которая в январе - августе, напротив, увеличила ее экспорт на 0,5%, до 52,39 млн тонн. На третьем месте - Малайзия (47,37 млн тонн, рост на 9,7%). Далее следуют Ирак (43,3 млн тонн), Бразилия (28,96 млн тонн) и Оман (23,54 млн тонн).

    В августе Россия поставила Китаю на 8,7% меньше нефти, чем в июле (7,94 млн тонн). По стоимости закупки сократились на 10,3%, до $3,86 млрд.

    поставки нефти Китай Россия нефть
