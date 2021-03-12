Китай увеличивает импорт иранской нефти вопреки санкциям США

Из-за санкций США иранская нефть продается с существенной скидкой

Китай наращивает импорт нефти из Ирана, пока все остальные участники рынка ждут, когда президент США Джо Байден отменит санкции в отношении Тегерана.

Как передает Report, об этом сообщает NGV со ссылкой на агентство «Аль-Арабия».

По данным трейдеров и аналитиков, поставки иранского сырья в провинцию Шаньдун, где находится четверть нефтеперерабатывающих мощностей Китая, в текущем месяце возросли настолько, что привели к скоплению нефтеналивных танкеров в китайских портах.

По итогам марта импорт иранской нефти Китая достигнет 856 тыс. баррелей в сутки (б/с), что на 129% больше, чем в предыдущем месяце, полагает аналитик компании Kpler Кевин Райт. Отмечается, что расчеты включают в себя нефть, которая переправляется с судна на судно на Ближнем Востоке или в водах Сингапура, Малайзии и Индонезии, чтобы скрыть происхождение топлива.

Большинство трейдеров и НПЗ неохотно покупают иранскую нефть, опасаясь попасть под действие американских санкций. При этом Тегеран прибегает к «агрессивному маркетингу» в попытках увеличить доходы от нефтяного экспорта.

Из-за санкций США иранская нефть продается с существенной скидкой. Так, в Китае стоимость сырья из Ирана обычно на 3–5 доллара США ниже стоимости эталона Brent, что стимулирует местные компании наращивать закупки иранской нефти по мере того, как мировые цены на сырье растут.

Согласно расчетам Bloomberg, импорт нефти Китаем в январе и феврале этого года в среднем составлял 11,1 млн б/с, что на 20% больше, чем в декабре 2020 года.

Отметим, что экспорт иранской нефти достигал 2,8 млн б/с в 2018 году, но в конце прошлого года упал до 300 тыс. б/с. Об этом свидетельствует оценка, основанная на данных отслеживания танкеров.