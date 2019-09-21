Посол ЕС: Азербайджан - стабильный, надежный поставщик нефти на мировой рынок

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"Азербайджан - стабильный, надежный поставщик нефти на мировой рынок, включая ЕС и европейские страны".

Об этом Report заявил по случаю 25-летия подписания "Контракта века" глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас, поздравив нефтяников Азербайджана также с профессиональным праздником.

"Я был в Азербайджане и два года назад, когда "Контракт века" был продлен. Я думаю это смелый и дальновидный шаг Азербайджана использовать свои природные богатства во благо, для пользы страны. Мы ожидаем, что очередной проект - "Южный газовый коридор" будет завершен в следующем году. Я думаю, он дает много преимуществ и финансовой стабильности для Азербайджана, и откроет для Европы альтернативные источники, альтернативных поставщиков", - сказал посол.

"Чем более диверсифицированы поставки, тем более мы защищены с точки зрения энергетической безопасности", - заявил К. Янкаускас, добавив, что этот проект также принесет пользу и Азербайджану.

Напомним, что 20 сентября в Азербайджане отмечались 25-ая годовщина подписания Соглашения о разделе продукции ("Контракт века") по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспийского моря и профессиональный праздник работников нефтегазового сектора - День нефтяников.

20 сентября 1994 года между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и консорциумом из 11 нефтяных компаний, представлявших шесть стран, было подписано соглашение о разделе продукции по разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Глубоководный Гюнешли" (АЧГ). Срок соглашения в сентябре 2017 года был продлен до середины столетия.

Потенциал инвестирования в АЧГ составит более 40 млрд долларов в течение последующих 30 лет.

В настоящее время на месторождении АЧГ добывается около 550 тысяч баррелей нефти в сутки. Нефть экспортируется на мировые рынки в основном по Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) и Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса).

Нефтяное месторождение АЧГ расположено в азербайджанском секторе Каспийского моря, примерно в 100 км к востоку от Баку. Глубина продуктивного пласта составляет 2000-3500 м.

На сегодняшний день долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, SOCAR - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO- 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.