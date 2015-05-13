Кенан Явуз: Зарубежные инвестиции превратят SOCAR в глобальную компанию - ИНТЕРВЬЮ

Стамбул. 13 мая. REPORT.AZ/ Интервью главного управляющего директора SOCAR Turkey Кенана Явуза агентству Report:

- В одном из своих предыдущих интервью вы говорили, что SOCAR Turkey станет второй крупнейшей компанией Турции. Как вы оцениваете нынешнюю позицию SOCAR Turkey на рынке, и когда эта цель будет достигнута?

- После приобретения в 2008 году Petkim SOCAR стала одной из десяти промышленных компаний Турции. Мы планируем за счет завершения строительства нефтеперерабатывающего завода Star и проекта TANAP к 2018 году стать второй крупной промышленной компанией страны.

- Как идут работы в связи со строительством нефтеперерабатывающего завода Star, и какова его будущая роль в экономическом развитии Турции?

- Данный проект стоит рассматривать не только с точки зрения экономической выгоды Турции, но сквозь призму экономики Азербайджана. Как вы знаете, Азербайджан является страной-экспортером природного газа и нефти, однако рассматривая нынешнюю ситуацию в мире, мы можем заметить, что богатые углеводородными ресурсами страны достигают высокого уровня экономического развития не только за счет экспорта, но и за счет развития нефтегазовой промышленности. Азербайджан также придерживается этой стратегии и просто обязан быть индустриальной страной. Этот проект окажет огромное влияние на экономику Турции и Азербайджана. Проект, фундамент которого в 2011 году был заложен президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом, завершится в марте-апреле 2018 года.

- SOCAR Turkey инвестировала определенную сумму в строительство порта Petlim. Расскажите о значении этого порта для SOCAR и Турции.

- В период приобретения компанией SOCAR Petkim это была нефтехимическая компания, осуществляющая деятельность на полуострове Petkim. SOCAR начала деятельность по превращению ее в один из самых крупных центров производства нефтехимической продукции в Европе. Мы инвестируем в сферы нефтехимии, логистики, энергетики, распределения и таким образом расширяемся. Именно в рамках этих работ мы строим порт, который станет 3-им крупным контейнерным портом в регионе Турции и Эгейского моря. Строительство проводится за счет наших собственных средств в размере 250 млн. долларов, однако управление и обеспечение оборудованием будет осуществлять одна из крупнейших контейнерных компаний мира APM Terminals. Как вы знаете, 30%-ное долевое участие (300 млн. долларов) в данном проекте принадлежит американской компании Golden saks. В сентябре-октябре текущего года завершится инвестирование в строительство порта. Возможно, осенью этого года состоится его открытие.

- Еще одним совместным проектом Турции и Азербайджана является TANAP. В последнее время некоторые СМИ распространили информацию о том, что "Турецкий поток" станет конкурентом TANAP, что снизит значение этого проекта. Интересна ваша позиция в связи с этим.

- Стоимость проекта TANAP - Южный газовый коридор оценивается в 45 млрд. долларов. Инвестирование уже началось. Продвигаются работы по проектам "Шахдениз-2", Южно-Кавказский трубопровод, TANAP, TAP. Известны и продавцы, и покупатели в данном проекте, подписаны контракты. Поэтому влияние какого-либо другого проекта на него исключено. На первоначальном этапе 6 млрд. кубометров газа из запланированных 16 млрд. кубометров будет закупать компания BOTAŞ, которой принадлежит 30% в проекте. Ежегодное потребление газа в Турции составляет 60 млрд. кубометров и контролирует этот объем BOTAŞ.

- Какова нынешняя рыночная стоимость Petkim и объем инвестиций SOCAR Turkey в экономику Турции после приобретения Petkim?

- Естественно, приобретение Petkim развило и углубило азербайджано-турецкие связи. Приобретение Petkim способствовало строительству нефтеперерабатывающего завода и порта, продвижению TANAP. Процессы до TANAP, стратегическое сотрудничество и братские отношения, частые встречи президентов двух стран, развитие данных проектов в целом ускорили экономическое развитие обеих стран. С этой позиции, цель SOCAR Turkey занять в 2018 году второе место в экономике страны с объемом ВВП в размере 800 млрд. долларов и занимающей 17 место в мире, является невиданным успехом в мировой истории. Второе место в экономике в течение 10 лет - это большой успех. Некоторые компании осуществляют деятельность в этой стране уже в течение 50, 60, 100, даже 200 лет. Что касается вложенных инвестиций, могу сказать, что большая часть средств ушла на финансирование проектов. Мы не будем финансировать все из собственных источников. Например, стоимость проекта нефтеперерабатывающего завода оценивается в 5,6-6 млрд. долларов, большая часть которых взята в кредит в банках. Без государственных гарантий мы профинансировали проект стоимостью в 3,5 млрд. долларов. То же самое с Petkim. С этой позиции, инвестиции в размере 20 млрд. долларов в Турции будут осуществлять наши акционеры, такие как BOTAŞ, TANAP и BP. Мы финансируем часть из собственных средств, однако большую часть берем в кредит, который будем возвращать из доходов. Нашей главной целью является превращение SOCAR в самую крупную компанию Турции в соответствии с поручением господина президента.

- Будучи компанией, инвестировавшей наибольшую сумму в истории Турции, в какие сферы SOCAR Turkey больше всего вкладывает инвестиции в размере 20 млрд. манатов?

- Мы вкладываем эти средства только в имеющую к нам отношение энергосферу - нефтепереработка, нефтехимия, энергетика, порт и TANAP. В Каспийском море мы имеем крупное газовое месторождение "Шахдениз" с запасами природного газа в объеме 3-3,5 трлн. кубометров. Этот газ необходимо продавать потребителям и единственным способом является строительство трубопроводов. TANAP обеспечит поставки газа через Грузию и Турцию в Европу. Все это способствует обогащению азербайджанского народа и повышению авторитета страны в мире. Все наши проекты способствуют развитию двух стран и превращению SOCAR в глобальную компанию. Это очень важно с политической, стратегической и экономической точки зрения. Турецкие и зарубежные инвестиции превратят SOCAR в глобальную компанию. Таким образом, это сыграет большую роль в развитии экономики Азербайджана, и после 2018 года принесет ежегодную прибыль в размере 1,5 млрд. манатов.

- Какое воздействие может оказать на экономики Азербайджана и Турции наблюдаемое в последнее время снижение цены на нефть?

- Экономики Азербайджана и Турции устойчивые, а политическая ситуация стабильная. Думаю, что временные падение или рост цены на нефть не имеют особого значения. Тем более, как видим, цена вновь пошла вверх. Позиции азербайджанской экономики, как в плане структуры и источников пополнения Госнефтефонда, так и госбюджета, весьма сильные и заранее просчитанные.

Поэтому, не ожидаю, что низкая цена на нефть окажет серьезное негативное воздействие. Главным является то, что Турция и Азербайджан, несмотря на нефтяные богатства, должны стать передовыми промышленными странами, где производство не должно ориентироваться лишь на удовлетворение внутреннего спроса. Разве нет богатых стран, в которых отсутствуют запасы углеводородов? К примеру, в Германии, Японии нефть нет ни нефти, ни газа. Следовательно, важным является условие индустриализации, организации производства, в целом, постоянно стремящегося к развитию общества с передовыми технологиями. Все это необходимо для развития наших стран, их экономического прогресса и разрешения политических проблем. Пусть наши враги нас боятся, а друзья - радуются. Нам не следует быть сильно зависимыми от цены на нефть. Особое внимание следует уделить производственному сектору, чтобы занять свою достойную нишу в мировой экономике. Расширение импорта и эксплуатация лишь привозного - неверный путь. Необходимо развивать собственное производство. Поэтому, SOCAR инвестирует крупные суммы в реализацию аналогичных проектов с целью развития реального сектора экономики.