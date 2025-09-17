КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТД

Казахстанская нацкомпания "КазМунайГаз" возобновила экспорт нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом казахстанское бюро Report сообщает со ссылкой на компанию.

"13 сентября с порта Актау в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) отгружено 8,8 тыс. тонн кашаганской нефти, следующая отгрузка планируется 20 сентября", - отмечается в информации.

Напомним, поставки по данному маршруту были приостановлены в августе текущего года после обнаружения следов органических хлоридов в отдельных партиях азербайджанской нефти, транспортируемой по этому маршруту.

По информации компании, объем транспортировки казахстанской нефти в направлении БТД за 8 месяцев 2025 года составил 0,9 млн тонн.

Отметим, что в июле ряд СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в отдельных партиях азербайджанской нефти Azeri Light было обнаружено избыточное содержание органических хлоридов - веществ, которые используются для увеличения объемов добычи.

Компания BP-Azerbaijan 24 июля сообщила, что проверка качества нефти на всех объектах вдоль нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан подтвердила соответствие сырья требованиям спецификаций. Органические хлориды были обнаружены в некоторых резервуарах на терминале в турецком порту Джейхан.

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан прокачивается нефть с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и конденсат с месторождения Шах-Дениз, нефть Госнефтекомпании Азербайджана. Также по трубопроводу прокачивалась нефть из ряда других стран региона Каспийского моря. Пропускная способность БТД - свыше 50 млн тонн нефти в год.