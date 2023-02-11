"Казмунайгаз" назвал причину отсрочки начала экспорта нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан

Государственная энергетическая компания Казахстана "Казмунайгаз" отложила начало экспорта нефти с гигантского месторождения Тенгиз по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) после того, как BP Azerbaijan объявила о форс-мажорных обстоятельствах по отгрузк

Государственная энергетическая компания Казахстана "Казмунайгаз" отложила начало экспорта нефти с гигантского месторождения Тенгиз по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) после того, как BP Azerbaijan объявила о форс-мажорных обстоятельствах по отгрузке нефти из Джейхана.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили четыре источника на рынке.

"В Джейхане были объявлены форс-мажорные обстоятельства, и поставки (тенгизской) нефти в БТД были приостановлены", — сказал источник на рынке.

Компания "Казмунайгаз" планировала начать отгрузку нефти в феврале по трубопроводу БТД со своей доли в "Тенгизшевройл" (ТШО), которой она владеет совместно с американской нефтяной компанией Chevron и другими акционерами.

Компания рассчитывала отправить до 120 000 тонн сырой нефти по Каспийскому морю из порта Актау в Баку для перевалки в трубопровод БТД.

Отправка танкеров с азербайджанской нефтью из турецкого порта Джейхан на Средиземноморском побережье Турции по-прежнему приостановлена из-за повреждений, нанесенных землетрясением, сообщила на днях Report компания BP Azerbaijan, в то время как азербайджанская сырая нефть продолжает поступать туда по трубопроводу.

На турецком нефтяном терминале Джейхан в настоящее время проводится оценка ущерба и ремонтные работы, сообщил официальный представитель и источник в отрасли в пятницу, через четыре дня после землетрясения, добавив, что экспорт из трубопровода БТД может возобновиться с воскресенья, если не будут обнаружены проблемы.

Как ранее сообщал Report, отгрузка нефти из Джейхана, где располагается терминал для экспорта азербайджанской нефти, была приостановлена компанией Botas International Limited (BIL), являющейся оператором турецкого участка БТД и терминала в Джейхане. Это было сделано из-за обнаружения утечки нефти на одном из нефтеналивных причалов, получивших повреждение в результате сильного землетрясения 6 февраля в этом регионе Турции.

"После обнаружения повреждения и утечки компания моментально остановила все операции, место повреждения было загерметизировано и надежно закрыто. Однако, все операции по погрузке танкеров были прекращены. Идет оценка ситуации, по результатам которой станет ясно, когда можно будет возобновить работу причала", - сообщила Report представитель компании-оператора по добыче нефти на "Азери-Чираг-Гюнешли" и азербайджанского и грузинского участков нефтепровода БТД Тамам Баятлы..

По словам Т. Баятлы, оператор ведет оценку ситуации и должен сообщить BP и партнерам о возможности продолжать операции по танкерной отгрузке нефти из Джейхана.

По словам представителя BP, пока компания продолжает прокачку нефти по нефтепроводу БТД с Сангачальского терминала в Баку. Нефть доставляется в Джейхан и наполняется в имеющиеся здесь цистерны для хранения.

В порту Джейхан имеются 7 цистерн для хранения нефти каждая емкостью 1 млн баррелей. По словам Т.Баятлы, в настоящий момент имеются возможности для хранения нефти, экспорт по БТД продолжается.

Суточная пропускная способности линии составляет 1,2 млн баррелей.