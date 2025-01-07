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КазМунайГаз намерен приобрести НПЗ "Лукойла" в Болгарии

КазМунайГаз намерен приобрести НПЗ "Лукойла" в Болгарии КазМунайГаз намерена приобрести НПЗ "Лукойла" в Болгарии
Энергетика
7 января 2025 г. 17:39
КазМунайГаз намерен приобрести НПЗ Лукойла в Болгарии

"КазМунайГаз" (КМГ) планирует приобрести НПЗ "Лукойла" в Болгарии.

Как передает казахстанское бюро Report об этом сообщает Bloomberg со ссылкой, как минимум, на два источника, знакомых с ходом переговоров о возможной покупке.

КМГ обсуждает финансирование потенциального приобретения с Vitol Group, крупнейшим независимым нефтяным трейдером и крупным игроком в Казахстане.

КМГ ожидает, что процесс купли-продажи займет около месяца, сказал один из источников. Цена может составить около $1 млрд, и хотя Litasco не находится под санкциями, условием продажи является гарантия того, что деньги не будут переведены в Россию, упомянул один из источников.

КазМунайГаз, по утверждению Bloomberg, надеется, что болгарское правительство поддержит заявку компании, так как НПЗ было спроектировано для переработки российской нефти, качество которой схоже с качеством сырой нефти из Казахстана.

Сейчас НПЗ в Бургасе на 40% обеспечивается казахстанской нефтью, которую хотят увеличить ввиду запрета на закупку российской нефти.

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