    SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили совместные проекты по декарбонизации

    Энергетика
    24 апреля, 2026
    • 15:55
    SOCAR и КазМунайГаз обсудили совместные проекты по декарбонизации

    Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере декарбонизации.

    Как передает Report со ссылкой на КМГ, встреча состоялась на полях Регионального экологического саммита RES 2026 в Астане.

    "Во время встречи с представителями SOCAR стороны обсудили планы по обмену опытом в области сокращения выбросов парниковых газов, а также перспективы реализации совместных проектов в сфере декарбонизации", - говорится в сообщении.

    Отдельно была отмечена значимость Каспийского акселератора по сокращению выбросов метана, который объединяет КМГ, SOCAR и "Узбекнефтегаз" и направлен на обмен опытом и привлечение инвестиций в "зеленые" проекты.

    В КМГ подчеркнули, что компания намерена продолжить внедрение инновационных решений, модернизацию инфраструктуры и расширение сотрудничества с международными партнерами для устойчивого снижения выбросов и развития экологичной энергетики.

    В компании также сообщили, что КМГ в рамках инициативы Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) третий год внедряет международные стандарты мониторинга и отчетности по выбросам метана.

    Компания также сократила объем факельного сжигания газа по итогам 2025 года до 39 млн кубометров или на 86% от показателя 2017 года, который превышал 300 млн кубометров.

    Кроме того, проведены измерительные кампании, включая авиационный мониторинг, по результатам которых ряд активов КМГ достиг высших уровней отчетности (4 и 5) по стандарту OGMP 2.0.

    SOCAR "KazMunayQaz" ilə dekarbonizasiya üzrə birgə layihələri müzakirə edib
    SOCAR, KazMunayGas discuss joint decarbonization projects

