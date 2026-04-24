SOCAR и "КазМунайГаз" обсудили совместные проекты по декарбонизации

Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере декарбонизации.

Как передает Report со ссылкой на КМГ, встреча состоялась на полях Регионального экологического саммита RES 2026 в Астане.

"Во время встречи с представителями SOCAR стороны обсудили планы по обмену опытом в области сокращения выбросов парниковых газов, а также перспективы реализации совместных проектов в сфере декарбонизации", - говорится в сообщении.

Отдельно была отмечена значимость Каспийского акселератора по сокращению выбросов метана, который объединяет КМГ, SOCAR и "Узбекнефтегаз" и направлен на обмен опытом и привлечение инвестиций в "зеленые" проекты.

В КМГ подчеркнули, что компания намерена продолжить внедрение инновационных решений, модернизацию инфраструктуры и расширение сотрудничества с международными партнерами для устойчивого снижения выбросов и развития экологичной энергетики.

В компании также сообщили, что КМГ в рамках инициативы Oil and Gas Methane Partnership (OGMP 2.0) третий год внедряет международные стандарты мониторинга и отчетности по выбросам метана.

Компания также сократила объем факельного сжигания газа по итогам 2025 года до 39 млн кубометров или на 86% от показателя 2017 года, который превышал 300 млн кубометров.

Кроме того, проведены измерительные кампании, включая авиационный мониторинг, по результатам которых ряд активов КМГ достиг высших уровней отчетности (4 и 5) по стандарту OGMP 2.0.