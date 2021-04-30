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Казахстан вводит запрет на экспорт нефтепродуктов

Казахстан вводит запрет на экспорт нефтепродуктов Запрет коснется бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов, в том числе светлых
Энергетика
30 апреля 2021 г. 11:26
Казахстан вводит запрет на экспорт нефтепродуктов

Казахстан с 9 мая вводит на шесть месяцев ограничение на вывоз за пределы республики бензина, дизтоплива и ряда нефтепродуктов, в том числе светлых.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики РК. Это делается для недопущения возникновения дефицита на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Министерством энергетики Казахстана принят совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан», предусматривающий введение запрета сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826). Исключение составляют смазочные масла (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0).

Также исключение – вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем для автомобильных транспортных средств и установленных в соответствии с техническими условиями, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров. Ранее аналогичный запрет вводился в ноябре 2019 года для исключения фактов образования дефицита ГСМ. В апреле 2020 года запрет был отменён.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan neft məhsullarının ixracına qadağa qoyur
Версия на английском языке Kazakhstan to ban export of petroleum products

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