    Энергетика
    • 04 ноября, 2025
    • 15:10
    Казахстан в октябре нарастил экспорт нефти по БТД в 1,5 раза

    Казахстан в октябре 2025 года экспортировал по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) 27 тыс. тонн нефти.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на "Казтрансойл".

    Согласно информации, объем экспорта казахстанской нефти в октябре увеличился в 1,5 раза от сентябрьского показателя (18 тыс. тонн).

    Как сообщалось, поставки казахстанской нефти в августе в БТД были приостановлены в августе текущего года после обнаружения следов органических хлоридов в отдельных партиях азербайджанской нефти, транспортируемой по этому маршруту

    Агентство также сообщает, что крупный производитель нефти в Казахстане Тенгизшевройл (ТШО) может возобновить в ноябре экспорт по БТД в объеме 130 тыс. тонн после перерыва с августа.

    Ранее со ссылкой на главу Минэнерго РК Ерлана Аккенженова сообщалось, что в текущем году Казахстан планирует поставить по БТД 1,2 млн тонн нефти и обсуждает возможность прокачки в 2026 году от 1,5 млн тонн до 2,2 млн тонн.

    Казахстан экспортирует нефть для БТД из каспийского порта Актау танкерами в Баку.

    Напомним, что в 2022 году между "Казмунайгаз" (КМГ) и Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года, была осуществлена тестовая отгрузка 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан.

    В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана. Согласно документу, объем поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.

