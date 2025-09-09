ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Энергетика
    • 09 сентября, 2025
    • 12:23
    Казахстан планирует ввод дополнительно 26 ГВт генерирующих мощностей до 2035 года

    Минэнерго Казахстана разработало план ввода в строй дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей до 2035 года с целью покрытия энергодефицита в стране.

    Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом на заседании правительства во вторник заявил глава ведомства Ерлан Аккенженов. 

    "При подтвержденных колоссальных запасах энергетического угля в 33,6 млрд тонн нецелесообразно полностью отказываться от имеющихся энергоисточников, работающих на угле. В Казахстане планируется дальнейшее развитие угольной генерации на базе технологий чистого угля", - сказал Аккенженов.

    По его словам, в этой связи планируется строительство новых, а также модернизация действующих угольных станций.

    "Кроме этого, в ближайшие пять лет планируется ввод дополнительных мощностей возобновляемой энергии объемом не менее 6,3 ГВт",- добавил министр.

