Казахстан планирует ввод дополнительно 26 ГВт генерирующих мощностей до 2035 года

Минэнерго Казахстана разработало план ввода в строй дополнительно более 26 ГВт новых генерирующих мощностей до 2035 года с целью покрытия энергодефицита в стране.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом на заседании правительства во вторник заявил глава ведомства Ерлан Аккенженов.

"При подтвержденных колоссальных запасах энергетического угля в 33,6 млрд тонн нецелесообразно полностью отказываться от имеющихся энергоисточников, работающих на угле. В Казахстане планируется дальнейшее развитие угольной генерации на базе технологий чистого угля", - сказал Аккенженов.

По его словам, в этой связи планируется строительство новых, а также модернизация действующих угольных станций.

"Кроме этого, в ближайшие пять лет планируется ввод дополнительных мощностей возобновляемой энергии объемом не менее 6,3 ГВт",- добавил министр.