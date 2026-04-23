Казахстан переориентирует экспорт нефтехимии на Средний коридор через Азербайджан

Общий бюджет планируемых проектов в сфере нефтехимии и переработки (downstream) в Казахстане на ближайшие пять лет составляет 15 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Petroсouncil.kz Асылбек Джакиев в ходе второго Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

По его словам, Казахстан ставит перед собой амбициозную цель: к 2030 году выйти на объем добычи в 100 млн тонн нефти в год. На сегодняшний день страна входит в TOP-10 крупнейших производителей нефти и газа в мире.

"Для нас сейчас крайне важен вопрос: как именно мы будем транспортировать нефтехимическую продукцию в ближайшую пятилетку? К примеру, в рамках проекта по производству полиэтилена стоимостью 7,6 млрд долларов Казахстан планирует выпускать 1,2 млн тонн продукции. Еще один проект - по производству 900 тысяч тонн бутадиена стоимостью 1,1 млрд долларов. Безусловно, Азербайджан и Средний коридор станут для нас приоритетными направлениями, так как, по нашим прогнозам, Северный маршрут может оставаться закрытым в течение ближайших 5-10 лет", - отметил А.Джакиев.