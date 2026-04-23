    Казахстан переориентирует экспорт нефтехимии на Средний коридор через Азербайджан

    Казахстан переориентирует экспорт нефтехимии на Средний коридор через Азербайджан

    Общий бюджет планируемых проектов в сфере нефтехимии и переработки (downstream) в Казахстане на ближайшие пять лет составляет 15 млрд долларов.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Petroсouncil.kz Асылбек Джакиев в ходе второго Нефтяного торгово-транспортного форума "Каспий и Центральная Азия" в Баку.

    По его словам, Казахстан ставит перед собой амбициозную цель: к 2030 году выйти на объем добычи в 100 млн тонн нефти в год. На сегодняшний день страна входит в TOP-10 крупнейших производителей нефти и газа в мире.

    "Для нас сейчас крайне важен вопрос: как именно мы будем транспортировать нефтехимическую продукцию в ближайшую пятилетку? К примеру, в рамках проекта по производству полиэтилена стоимостью 7,6 млрд долларов Казахстан планирует выпускать 1,2 млн тонн продукции. Еще один проект - по производству 900 тысяч тонн бутадиена стоимостью 1,1 млрд долларов. Безусловно, Азербайджан и Средний коридор станут для нас приоритетными направлениями, так как, по нашим прогнозам, Северный маршрут может оставаться закрытым в течение ближайших 5-10 лет", - отметил А.Джакиев.

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей