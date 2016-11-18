Капитальные расходы на трубопровод BTC выросли на 28%

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ За первые три квартала 2016 года акционеры BTC Co. инвестировали в трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) 128 млн. долларов, из них операционные расходы составили 87 млн. долларов, капитальные расходы - 41 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, расходы на BTC сократились в годовом исчислении на 7%. В то де время операционные расходы сократились на 18%, капитальные расходы выросли на 28%. За весь период эксплуатации по BTC транспортировано 341 млн. тонн (2,55 млрд. баррелей) сырой нефти, которая в Джейхане загружена на 3 354 танкера и отправлена на мировой рынок.

За 9 месяцев года по BTC экспортировано примерно 25,7 млн. тонн (193 млн. баррелей) нефти, которая в Джейхане загружена на 242 танкера.

Напомним, что трубопровод BTC протяженностью 1 768 км введен в эксплуатацию в июне 2006 года. В настоящее время из Азербайджана по BTC в основном транспортируется нефть из "Азери-Чираг-Гюнешли" и конденсат из "Шахдениз". Кроме того, по трубопроводу осуществляется транзит туркменской и казахстанской нефти.

Напомним, что в роли акционеров BTC Co. выступают компании BP (30,1%), AzBTC (25,00%), Chevron (8,90%), Statoil (8,71%), TPAO (6,53%), ENİ (5,00%), Total (5,00%), Itochu (3,40%), Inpex (2,50%), CIECO (2,50%) и ONGC (BTC) Ltd. (2,36%).