Канадская компания получила первые дивиденды с нефтяного месторождения в Азербайджане

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Канадская компания Zenith Energy Ltd. получила первые два платежа от продажи прибыльной нефти "Урал", добытой в январе-сентябре с сухопутного месторождения “Мурадханлы-Зардаб-Джафарли”. Об этом сообщает Report со ссылкой на распространенную компанией информацию.

Отмечается, что сырая нефть продана Управлению маркетинга и экономических операций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), платеж принят на основе соглашения между Управлением и Aran Oil Operating Company, учрежденном для выполнения операций в Азербайджане.

“Средства перечислены компании Zenith Aran 29 октября и 15 ноября. Сырая нефть Zenith Aran от Ширванского нефтяного терминала через сеть трубопроводов SOCAR, затем посредством “Транснефть” доставляется в порт Новороссийск (Черное море, Россия – трубопровод Баку-Новороссийск). В качестве альтернативы сырая нефть может выводится к Средиземному морю (Турция) через трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC)”, - говорится в информации.

Генеральный исполнительный директор Zenith Aran Oil Company Андреа Каттанео выразил удовлетворение стремительным развитием коммерческих операций в Азербайджане: “Радует, что первые платежи от нефти “Мурадханлы” приняты двумя днями раньше предусмотренной даты. Ежемесячные платежи при объеме добычи 300 баррелей в сутки составляют 360 тыс. долларов. Руководство компании всегда было уверенно в качестве и надежности нашего покупателя - Управления маркетинга и экономических операций SOCAR".

Отметим, что компания Zenith Energy Ltd. учредила в Азербайджане компанию Zenith Aran Oil Company Ltd. Операции на блоке месторождений проводит Aran Oil, учрежденная Zenith Aran Oil Company и SOCAR.

SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта этого года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб.

Соглашение подписано президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым и генеральным исполнительным директором Zenith Aran Oil Company Андреа Каттанео.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.