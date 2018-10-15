Канадская компания назначила нового менеджера по буровым операциям в Азербайджане

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Канадская компания Zenith Energy назначила нового менеджера по капитальному ремонту и буровым операциям в Zenith Aran – дочернюю компанию в Азербайджане, занимающуюся разработкой сухопутных месторождений "Мурадханлы-Джафарли-Зардаб".

Как сообщает Report со ссылкой на распространенную компанией информацию, новый менеджер по капитальному ремонту и буровым операциям компании Йон Тика с сегодняшнего дня приступил к исполнению своих обязанностей.

Отмечено, что новый менеджер имеет более чем 28-летний международный опыт работы в сфере ремонтных и буровых операций. Он более 10 лет работает в Азербайджане и Казахстане в качестве сотрудника Zenith Energy.

Отметим, что SOCAR и Zenith Aran Oil Company Ltd. 16 марта 2016 года подписали соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи (PSA) с блока, в который входят месторождения Мурадханлы, Джафарли и Зардаб. Соглашение ратифицировано Милли Меджлисом 14 июня 2016 года, разработка месторождений началась 11 августа 2016 года.

Доля участия Zenith составляет 80%, SOCAR – 20%. Соглашение подписано сроком на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет. Общая площадь месторождений - 642,4 кв. км.