Страны ОПЕК в мае выполнили Венское соглашение на 143%

Страны ОПЕК в мае добывали 29,876 млн баррелей в сутки, что на 236 тыс б/с ниже уровня апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из июньского отчета организации.

При этом 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в мае снизили производство на 1,158 млн баррелей в сутки к базовому уровню, принятому в соглашении. Таким образом, в мае их совокупная суточная добыча составила 25,59 млн баррелей против 26,75 млн баррелей в октябре 2018 года.

По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс баррелей в сутки. Следовательно, в мае обязательства были исполнены на 143%.

Добыча Саудовской Аравии в мае снизилась на 76 тыс б/с - до 9,69 млн б/с. Добыча Ирана упала на 227 тыс б/с - до 2,37 млн баррелей в сутки.

Ирак, второй производитель нефти в ОПЕК, участвует в соглашении о сокращении добычи, он нарастил добычу на 94 тыс б/с - до 4,72 млн б/с.

ОПЕК и другие производители нефти, не входящие в картель, в декабре прошлого года договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Согласно этому решению, 11 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, должны снизить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки - до 25,94 млн баррелей. Десять стран, не входящих в ОПЕК, в рамках этого соглашения должны снизить добычу на 383 тыс баррелей в сутки - до 17,937 млн баррелей в сутки. Россия, в частности, должна снизить суточную добычу на 228 тыс баррелей.