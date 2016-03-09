Каха Каладзе: Соглашения с компанией SOCAR следует приветствовать

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ "На прошлой неделе было оформлено очень важное соглашение с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и это следует приветствовать".

Как передает Report со ссылкой на Грузия Online, об этом заявил на комитетских слушаниях в парламенте вице-премьер, министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

"На протяжении последних месяцев газоснабжение было очень актуальной темой. Министерство энергетики на нескольких фронтах вело переговоры в связи с тем, чтобы страна была обеспечена природным газом и существующая сегодня в Грузии потребность была удовлетворена. На прошлой неделе было оформлено очень важное соглашение с компанией SOCAR и это следует приветствовать. Хочу поблагодарить всех сотрудников, особенно Мариам Валишвили, которая была включена в эти переговоры. Это были не простые переговоры, это был многомесячный процесс. Главное и важное то, что мы достигли окончательного результата, значимого для каждого нашего гражданина", - заявил министр.

К.Каладзе отметил, что в результате соглашения, достигнутого с SOCAR, Грузии будет поставляться дополнительный объем природного газа с месторождения "Шахдениз" посредством Южно-Кавказского трубопровода.

Министр также сообщил, что соглашение с "Газпромом" будет оформлено в ближайшие дни. Он отметил, что условия останутся прежними и Грузия получит 10% природного газа от его транзита в Армению.