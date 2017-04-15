Каха Каладзе: Мы намерены расширять сотрудничество с Азербайджаном в области транспортировки электроэнергии

Тбилиси. 15 апреля. REPORT.AZ/ "Сегодня Азербайджан и Грузия, как и в ряде других сфер, успешно осуществляют проект по транспортировке электроэнергии. Уже есть очень хорошие достижения, и мы намерены еще более расширить этот проект".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

Министр отметил, что сегодня успешно продолжается и работа "энергетического моста" между Азербайджаном, Грузией и Турцией. Именно за счет этого моста в 2016 году из Азербайджана в Турцию, транзитом через территорию Грузии, было поставлено около 1 млрд киловатт-часов электроэнергии. В настоящее время ведется работа по усилению энергетического обмена в пограничных зонах.

"Я думаю, что в 2017 году мы добьемся еще больших успехов в этой области, и показатель в направлении передачи электроэнергии еще больше увеличится", - отметил К. Каладзе.