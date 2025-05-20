JinkoSolar поставит модули для строящейся СЭС в Азербайджане

Китайская фотоэлектрическая компания JinkoSolar, один из крупнейших в мире производителей солнечных панелей (модулей), поставит модули для проекта солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Азербайджане.

Китайская фотоэлектрическая компания JinkoSolar, один из крупнейших в мире производителей солнечных панелей (модулей), поставит модули для проекта солнечной электростанции мощностью 100 МВт в Азербайджане.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сообщение компании.

“JinkoSolar подписала соглашение c Universal Energy о поставке модулей для проекта строительства Гобустанской солнечной электростанции (СЭС). В ходе реализации проекта будут полностью использованы разработанные JinkoSolar модули TOPCon N-типа. Это партнерство подчеркивает признание технологий JinkoSolar в сложных (погодных) условиях и усиливает позиции компании как лидера на мировом рынке фотоэлектрических систем», - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что проект реализуется в местности со сложными климатическими условиями - летом температура достигает 45°C, часто бывают сильные ветры, пыльные бури и высокая соленость.

“Модули TOPCon N-типа были выбраны благодаря своим техническим характеристикам - высокой выходной мощности на ватт, надежной работе при любых погодных условиях и увеличенной общей выработке энергии. Благодаря двустороннему коэффициенту, до 85% значительно повышается эффективность генерации с тыльной стороны, что позволяет увеличить общую выработку примерно на 3,38%, а в определенных условиях даже больше”, - говорится в информации.

Как сообщалось, инвестиционное соглашение по проекту строительства Гобустанской солнечной электростанции мощностью 100 МВт было подписано 22 апреля 2025 года между правительством Азербайджана и ООО Universal Solar Azerbaijan — дочерней структурой китайской Universal Energy.

В соответствии с соглашением, правительство Азербайджана окажет поддержку в таких направлениях, как налоговые льготы, предоставление земельного участка, подключение к электросети, а также будет координировать взаимодействие с местными структурами для содействия реализации проекта.

Ранее, в ходе конференции COP29 в ноябре 2024 года, Universal Energy была объявлена победителем международного тендера на реализацию данного проекта. Общий объем инвестиций оценивается примерно в $51 млн. Ожидается, что станция будет введена в эксплуатацию к середине 2026 года. После запуска Гобустанская СЭС будет вырабатывать около 180 млн кВт·ч электроэнергии в год и сокращать выбросы углекислого газа примерно на 146,5 тыс. тонн ежегодно.