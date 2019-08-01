Из Сангачальского терминала экспортировано свыше 134 млн баррелей нефти и конденсата

Из Сангачальского терминала Азербайджана в январе-июне экспортировано свыше 134 млн баррелей нефти и конденсата, включая объемы третьих сторон.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении компании BP-Azerbaijan и партнеров.

Это на 7 млн баррелей или 5% меньше показателя за прошлый год.

Из этих объемов более 121 млн баррелей транспортировано посредством трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), порядка 13 млн баррелей - по Западному экспортному трубопроводу (Баку-Супса). В годовом сравнении транспортировка по BTC сократилась на 3 млн баррелей или 2,4%, по Баку-Супса - 3 млн баррелей или 18,7%.

За отчетный период среднесуточные объемы экспорта газа с месторождения "Шахдениз" из терминала составили 46 млн стандартных кубометров (более 1 млрд 610 млн кубических футов).

Отметим, что нефть и газ с месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" по подводным трубопроводам доставляется на Сангачальский терминал.

Мощность технических перерабатывающих систем терминала составляет 1,2 млн баррелей нефти в сутки, а для газа с месторождения "Шахдениз" - 80 млн кубометров. Общий объем переработки газа и экспортная мощность (включая попутный газ с АЧГ) составляет 100 млн стандартных кубометров в сутки.

Газ экспортируется с терминала, в основном, по Южно-Кавказскому трубопроводу и принадлежащему SOCAR газопроводу, соединяющему объекты переработки газа терминала с газораспределительной системой ПО "Азеригаз".