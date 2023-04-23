Из порта Джейхан по БТД​​ отправлена первая партия казахстанской нефти

22 апреля 2023 года была отгружена из турецкого порта Джейхан первая партия казахстанской нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

22 апреля 2023 года была отгружена из турецкого порта Джейхан первая партия казахстанской нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ООО SOCAR Midstream Operations, дочерней компании SOCAR.

На танкер "Алатау" было погружено 83,2 тыс. тонн (665 тыс. баррелей) нефти, добытой на месторождении "Тенгиз". В церемонии погрузки приняли участие делегации компаний SOCAR, "КазМунайГаз", "Тенгизшевройл", "Казмортрансфлот" и их дочерних компаний.