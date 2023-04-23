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Из порта Джейхан по БТД​​ отправлена первая партия казахстанской нефти

Из порта Джейхан по БТД​​ отправлена первая партия казахстанской нефти 22 апреля 2023 года была отгружена из турецкого порта Джейхан первая партия казахстанской нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).
Энергетика
23 апреля 2023 г. 11:49
Из порта Джейхан по БТД​​ отправлена первая партия казахстанской нефти

22 апреля 2023 года была отгружена из турецкого порта Джейхан первая партия казахстанской нефти, транспортируемой по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении ООО SOCAR Midstream Operations, дочерней компании SOCAR.

На танкер "Алатау" было погружено 83,2 тыс. тонн (665 тыс. баррелей) нефти, добытой на месторождении "Тенгиз". В церемонии погрузки приняли участие делегации компаний SOCAR, "КазМунайГаз", "Тенгизшевройл", "Казмортрансфлот" и их дочерних компаний.

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Версия на азербайджанском языке BTC ilə nəql edilən Qazaxıstan neftinin ilk partiyası Ceyhan limanından yola salınıb

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