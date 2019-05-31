Министр: Итальянские компании вложили 596 млн долларов в нефтегазовый сектор Азербайджана

Итальянские компании вложили 596 миллионов долларов в нефтегазовый сектор Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил на мероприятии по случаю 73-й годовщины провозглашение Итальянской Республики.

Он отметил, что Италия главный торговый партнер Азербайджана.

"Италия является важной страной для Азербайджана из-за поддержки позиции страны в нагорно-карабахском конфликте, за содействие развитию отношений между ЕС и Азербайджаном", - сказал он.

Шахбазов отметил, что объем взаимного товарооборота между двумя странами, а также экспорт из Азербайджана в Италию увеличился за последний год.

"Инвестиции итальянских компаний в экономику Азербайджана составили 767 миллиона долларов до сегодняшнего дня. А инвестиции азербайджанских компаний в Италию составили 135 миллионов долларов", - подчеркнул министр.

Министр отметил, что проект Трансадриатического трубопровода, который объединяет эти страны, на сегодняшний день завершен на более чем 87 процентов.

Он выразил уверенность, что 2020 год, когда будет запущен этот проект, будет историческим годом для сотрудничества двух стран.