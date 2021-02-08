Италия экспортировала азербайджанский газ во Францию и Швейцарию

На европейском энергетическом рынке произошло беспрецедентное событие.
Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, впервые после строительства сети трубопроводов, соединяющей все страны Старого континента, Италия экспортировала газ в одну из соседних стран.
23 и 24 января во Францию было поставлено 24 млн кубометров, а 30 и 31 января - 12 млн кубометров природного газа. В этот период в Швейцарию было поставлено до 4 млн кубометров природного газа.
Италия экспортировала во Францию и Швейцарию объемы газа, поставляемого в страну по Трансадриатическому газопроводу (TAP).
Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.
С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.
TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.
Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).