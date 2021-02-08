Италия экспортировала азербайджанский газ во Францию и Швейцарию

Италия экспортировала во Францию и Швейцарию объемы газа, поставляемого в страну по Трансадриатическому газопроводу (TAP)

На европейском энергетическом рынке произошло беспрецедентное событие.

Как сообщает Report со ссылкой на итальянские СМИ, впервые после строительства сети трубопроводов, соединяющей все страны Старого континента, Италия экспортировала газ в одну из соседних стран.

23 и 24 января во Францию было поставлено 24 млн кубометров, а 30 и 31 января - 12 млн кубометров природного газа. В этот период в Швейцарию было поставлено до 4 млн кубометров природного газа.

Италия экспортировала во Францию и Швейцарию объемы газа, поставляемого в страну по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

Отметим, что TAP транспортирует природный газ из месторождения “Шахдениз” в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы трубопровод соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

С 31 декабря 2020 года, в первый день начала поставок азербайджанского газа в Европу по TAP транспортировано 10,9 млн кубометров газа.

TAP может стимулировать поставки газа в страны Юго-Восточной Европы через интерконнекторы, которые будут построены в перспективе. Например, Болгария сможет усилить безопасность поставок, удовлетворяя 33% своей потребности в природном газе через TAP. Точки выхода TAP на территории Греции и Албании, а также Италии открывают возможности для транспортировки азербайджанского газа в другие европейские страны.

Акционерами TAP являются SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagás (16%) и Axpo (5%).