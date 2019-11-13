Research and Markets: Азербайджан к 2026 году увеличит использование дизельных генераторов более чем на 4%

Прогнозируется, что рынок дизельных генераторов в Азербайджане вырастет в среднем на 4,1% в течение 2019-2025 годов.

Как передает Report, об этом отмечается в прогнозах исследовательского центра Research and Markets.

Отмечается, что нефтегазовая отрасль в Азербайджане стремительно развивается благодаря нескольким крупным проектам, таким как модернизация Бакинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), создание газоперерабатывающего и нефтехимического комплекса SOCAR GPC и бурение на нефтегазовом месторождении «Карабах». Кроме того, растущие инвестиции, растущий сектор туризма и акцент правительства на развитии новых, как роскошных, так и бюджетных отелей еще больше подстегнет использование дизельных электростанций в области туризма.

Дизельные генераторные установки мощностью до 60 кВА приобрели максимальную объемную долю на общем рынке региона благодаря широкому распространению установок в коммерческих и промышленных областях. Увеличение инвестиций правительства в улучшение дорожной инфраструктуры страны приведет к дальнейшему увеличению спроса на дизельные электростанции в области строительства.

В отчете говорится, что в 2018 году на долю промышленного сегмента приходилась самая высокая доля доходов на общем рынке благодаря использованию дизельных генераторных установок в нефтегазовой промышленности. Укрепление нефтегазового сектора в стране приведет к дальнейшему развитию промышленных предприятий в Азербайджане.

Центр Research and Markets среди ключевых игроков на рынке дизельных генераторов в Азербайджане назвал AKSA, Teksan, Caterpillar, Cummins и другие китайские и турецкие бренды.